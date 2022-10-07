عبد الله قنيص



تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط شخص من غير محددي الجنسية على خلفية اتجاره بالمشروبات الروحية المستوردة، وضبط المتهم «البدون»، وهو في العقد الثالث من عمره، عقب استدراجه لبيع 2 زجاجة خمر مستوردة مقابل 150 دينارا من قبل مصدر في المباحث.



واستنادا الى مصدر امني، فإن رجال الجرائم الالكترونية رصدوا حسابا على سنابشات لشخص يروج للخمور في عطلة نهاية الاسبوع ويعرض نوع المشروب الذي يبيعه، وعليه تم الايعاز لرجال المباحث بضبطه ليتم التواصل معه والطلب منه عدد 2 زجاجة في منطقة السالمية، ولدى وصول المتهم ألقي القبض عليه بموجب اذن من النيابة، تبين انه من غير محددي الجنسية، وتم احتجازه لاستكمال التحقيقات معه وضبط داخل منزله 4 كراتين.



من جهة اخرى، رجح مصدر أمني ان يقوم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب بإبعاد 4 وافدين تم ضبطهم في وكر لتصنيع الخمور المحلية مع مصادرة المضبوطات والتي تمثلت في 400 زجاجة خمر محلية وكميات أخرى من الخمور الجاهزة للتعبئة وأدوات تصنيع تلك الخمور ومواد متنوعة وبكميات كبيرة تدخل في الإعداد.



وقال مصدر أمني إن شكوى وردت إلى عمليات الأمن العام عن استغلال أحد المخازن في منطقة بر كبد في تصنيع الخمور وعليه تم عمل تحريات خلصت إلى استغلال المصنع في تصنيع وترويج الخمور ليتم مداهمة الوكر وضبط القائمين عليه وبقية المضبوطات السابق ذكرها.