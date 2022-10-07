عبدالله قنيص



أحال رجال إدارة الجرائم الإلكترونية إلى مخفر شرطة الشامية مغردا كويتيا (م.ع) على خلفية تهمة إهانة رجال الأمن والسب والقذف بحقهم، كما أرفق في ملف الإحالة اسماء شهود للواقعة من بينهم كاتب نيابة الإعلام.



واستنادا الى مصدر امني فإن بلاغا تقدم به مواطن اتهم فيه المغرد بالإساءة إليه عبر تغريدات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وعليه تم التحقيق مع المدعى عليه من قبل المباحث ومن ثم إحالته إلى نيابة الإعلام.



وأضاف المصدر: بعد تحقيقات استمرت نحو ساعتين من قبل وكيل نيابة الإعلام قرر ان يطلق سراح المتهم بكفالة مالية قدرها 300 دينار على ذمة القضية المحال إليها. وأردف المصدر بالقول: بعد خروج المتهم من غرفة وكيل النائب العام والطلب منه سداد الكفالة التي اعتمدها وكيل نيابة الإعلام أخذ يكيل السباب ويهين رجال المباحث باعتبارهم السبب في إحالته إلى النيابة في قضية لا ترقى للتجريم، حسب اعتقاده.



وأشار المصدر الى ان المتهم اقتيد من مقر المباحث إلى مخفر شرطة الشامية للحقيق معه في قضية جديدة تتعلق بإهانة رجال الأمن، مرجحا ان يتم احتجاز المتهم على خلفية الكفالة التي لم يقم المغرد بتسديدها أولا.