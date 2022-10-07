بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية برئاسة عبدالله المحري الاثنين المقبل الطلب المقدم من الأعضاء: عبدالله المحـــري، خالــد المطيري، فهد العبدالجادر، عبدالله العنزي، عبدالطيف الدعي، إسماعيل بهبهاني، ناصر الكفيف، ناصر مرضي الجدعان بشأن تشكيل لجنة تحرير الأراضي السكنية.



ويتضمن جدول الأعمال الرد على الاقتراح المقدم من العضو ناصر مرضي الجدعان بشأن الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى.



الكتاب المقدم من العضو ناصر الكفيف بشأن اقتراحات واسئلة اعضاء المجلس البلدي.



طلب فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص



الرد على السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تجاوزات وقصور قطاع المشاريع بشأن عقود منطقة سوق المباركية.



الرد على السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن عما تم اتخاذه من اجراءات بشأن الحادث الذي وقع لبعض موظفي البلدية من ادارة النظافة في بلدية الجهراء واسئلة اخرى بذات الشأن.



الرد على السؤال المقدم من العضو م.منيرة الامير، بشأن اسئلة اضافية حول تفاصيل وآليات ومراحل عمليات نظافة المدن وطبيعة عمل عقودها.



بناء وتنفيذ مبنى مواقف السيارات متعدد الادوار الخاص بمجمع السيمفوني جهة شارع الخليج العربي.



طلب الديوان الاميري ضم المواقع الخدمية لقصر بيان واعتماد المخطط النهائي لقصر بيان العامر بمنطقة بيان قطعة 13.



طلب وزارة الاوقاف والشؤون الرسلامية توسعة مسجد نورة التويجري الكائن في منطقة السلام قطعة رقم 4.



طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 16 بمنطقة الرقعي.



طلب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما نقل تبعية مركز السيرة النبوية والحديث الشريف بجنوب مبارك العبدالله الجابر لصالحها.



المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



الاقتراح المقدم من الأعضاء م.ها البغلي، مشعل الحمضان، بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.



الاتفاقية الاستشارية



الخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحصين أداء الطريق الدائري الرابع بخصوص طلب موافقة المجلس البلدي وتثبيت حرم الطريق.



الاقتراحان المقدمان من العضو عبدالله العنزي الأول بشأن الطريق الرابط بين مدينة سعد العبدالله وأمغرة الصناعية (شارع ضبيب عمش الصويحة الشمري) وآخر بشأن تخصيص أرض في مدينة جابر الأحمد لغرض انشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض.



الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تحويل روضة القدس بمنطقة الروضة قطعة (2) الى حديقة عامة واقتطاع جزء منها كطريق لخدمة مسجد (سيد أحمد الرفاعي).



الاقتراحان المقدمان من العضو م. عبداللطيف الدعي الأول بشأن عمل أرشيف الكتروني للمجلس البدي بشأن اعتماد الدراسة المرورية قبل رفع المعاملة للمجلس البلدي.



الاقتراحان المقدمان من العضو ناصر الكفيف الأول بشأن استحداث مخرج لمنطقة صباح السالم قطعة (1) وآخر بشأن استحداث مخرج لمنطقة فهد الأحمد قطعة (1).



الاقتراح المشترك والمقدم من الاعضاء: خالد المطيري، فهد العبدالجادر، ناصر الكفيف، نصار العازمي، م. علياء الفارسي، م. شريفة الشلفان، م. فرح الرومي، م. منيرة الأمير، عبدالله العنزي، م.عبداللطيف الدعي بشأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية.



الاقتراح المقدم من العضو م. علياء الفارسي بشأن الحماية من الإشعاعات النووية.