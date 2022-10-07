كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها، مشيرة إلى أن هذه الجولات قد أسفرت عن توجيه 35 إنذارا هندسيا.



وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي قد أسفرت عن رفع وإزالة 385 إعلانا عشوائيا مختلف الأحجام بالمخالفة للائحة الإعلانات 172/2006 يشوه المنظر الجمالي ويعوق الرؤية عن قائدي المركبات وتحرير 19 مخالفة لمحلات تجارية تضمنت تحرير 5 مخالفات إقامة إعلان من دون ترخيص، مخالفتين إضافة إعلان من دون ترخيص، مخالفة فتح وإدارة محل من دون ترخيص و3 مخالفات لعدم تجديد ترخيص الإعلان، مخالفة تشغيل عمال قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير 4 مخالفات استغلال مساحة أمام المحل بدون ترخيص، مخالفة لعدم الالتزام بنظافة الساحات والممرات الملاصقة للمحل وتحرير مخالفتين لعدم تغطية صندوق الشاحنة لمنع تطاير الحصى إلى جانب توجيه 35 إنذارا لتعديات على أملاك الدولة وإنذارات هندسية لعقارات وتجري متابعتها وذلك من خلال طلب مراجعة وإحضار التراخيص الهندسية والمخططات، توجيه 3 تنبيهات سلامة فضلا عن اغلاق محل إداريا.



ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.