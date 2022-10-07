أكد رئيس جهاز كرة السلة بنادي السد القطري خالد التميمي، أن البطولة العربية تشهد مستويات فنية عالية، وسيرتفع النسق العام للبطولة خلال الأدوار المقبلة، مضيفا: جاءت تحضيرات السد متأخرة قليلا، وشاركنا في بطولة رباعية ضمت بيروت والحكمة اللبنانيين والبشائر العماني، وقد استفدنا كثيرا من البطولة، خاصة أن الفريق شهد عددا من التغييرات على مستوى المحترفين.



وذكر أن السد يسعى لتقديم أفضل المستويات، والذهاب بعيدا في البطولة وصولا إلى الأدوار المتقدمة. وقال: «هناك العديد من الفرق القوية المشاركة، وعليه يصعب توقع هوية الفرق التي ستتأهل إلى الأدوار النهائية، وإن كانت فرصة الأندية الكويتية والمصرية واللبنانية أفضل من غيرها في التأهل إلى المربع الذهبي»، لافتا إلى أن المجموعتين الأولى والثانية تعدان الأفضل من الناحية الفنية في البطولة.