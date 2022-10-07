أسامة دياب



جدد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج التأكيد على قوة العلاقات بين بلاده والكويت، لافتا إلى أنها أصبحت على مر السنين شراكة ديناميكية طويلة الأمد تضم العديد من أصحاب المصلحة مثل الوكالات الحكومية والمؤسسات التجارية والمجموعات الصناعية والجامعات ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا والأكاديميين والعلماء والطلاب ومؤسسات الابتكار والبحث.



وأضاف جورج في كلمته التي ألقاها خلال حفل استقبال على متن سفينة البحرية الهندية «تير» أن الكويت تعد جزءا من جوار الهند الممتد وهي شريك رئيسي في تقدمنا الاقتصادي، لاسيما في مجال أمن الطاقة والرعاية الصحية، مبينا انه على الرغم من الصعوبات والتحديات العديدة التي سببتها «كورونا»، استمرت علاقتنا في النمو خلال السنوات الأخيرة، كما عزز تعاوننا الثنائي في مكافحة الجائحة شراكتنا. واستذكر الزيارة التي قامت بها سفن حربية هندية إلى الكويت العام الماضي والتي عززت تعاوننا الثنائي، مشيرا إلى أن زيارة هذه السفن الثلاث «تير» و«سوجاتا» برفقة سفينة حرس السواحل الهندي إلى الكويت تدل على قوة الشراكة الثنائية المتنامية بين البلدين في جميع القطاعات، لاسيما في مجال التعاون الدفاعي، إضافة الى التزام الهند بإقامة شراكة تعاونية مع الدول الصديقة في منطقة المحيط الهندي وخارجها لمواجهة التحديات البحرية معا، معربا عن سعادته برؤية الإنجازات المهمة التي حققتها الهند في بناء بحرية قوية للغاية، والتي تساهم بشكل كبير في ضمان سلامة وأمن واستقرار المحيط الهندي وما وراءه.