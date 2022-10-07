دشنت الجمعية الكويتية للاغاثة اليوم الخميس العمل بمشروعي مياه يستفيد منهما نحو 10 آلاف شخص في ريف محافظة «تعز» اليمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام الثامن على التوالي.



وأوضح مسؤول العلاقات والإعلام في «جمعية الحكمة اليمانية» المنفذة عادل عقلان في بيان أن المشروع يشمل حفر بئرين ارتوازيين بعمق 250 مترا في منطقة جرداد بمديرية الشمايتين وفي منطقة الظهرة بمديرية المعافر بمحافظة تعز.



وأشار إلى أن الجمعية قامت بتوقيع عقود تسليم العمل للجهة التي رسا عليها الاختيار بعد تقديم عروض المناقصات ممثلة بمؤسسة «الأبرقي».



ولفت إلى أن المنطقتين التي سينفذ فيهما المشروعان من أكثر المناطق معاناة من شح المياه واحتياجا لمشروع مياه نظرا للكثافة السكانية الكبيرة وانعدام مشاريع المياه فيهما. وكانت الجمعية الكويتية للاغاثة قد افتتحت الشهر الماضي مشروع مياه «آبار ناصر» بمحافظتي عدن ولحج والذي يشمل حفر آبار ارتوازية وبناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية على مستوى اليمن ويستفيد منه أكثر من 1.4 مليون مواطن في المحافظتين.



ونفذت الجمعية الكويتية للاغاثة خلال السنوات الماضية 29 مشروعا في قطاع المياه والاصحاح البيئي في 13 محافظة يمنية للاسهام في إيجاد حلول جذرية مستدامة لكثير من المدن والمناطق التي تعاني من شح في المياه أو قصور في وصولها إلى المواطنين.