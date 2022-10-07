محمد الجلاهمة



سجلت اليوم في احد مخافر العاصمة قضية حملت مسمى إهانة موظف اثناء تأدية عمله وذلك بعدما تقدم رقيب بوزارة الداخلية ببلاغ قال فيه انه اشتبه في توقف مركبتين متجاورتين تعوقان حركة السير في احد الطرقات، ولدى خروجه من الدورية للاستعلام عن سبب التوقف تلفظت فتاة كانت داخل احداهما بكلمات باللغة الانجليزية وبصوت عال جدا انا « ………» و عبارة غير لائقة ايضا باللغة الانجليزية وعليه تم الطلب منها اثباتها الشخصي حيث تبين انها من اصول عربية وتبلغ من العمر 21 عاماً كما هددت الرقيب بسفارة الدولة الكبرى التي تحمل جنسيتها، هذا وجار استدعاء المدعى عليها للتحقيق في القضية التي سجلت بحقها وفيما نسب اليها.