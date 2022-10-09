بدر الملا: د.حسن جوهر هو من يمثّل الكتلة في انتخابات نائب الرئيس ..حمد المدلج: الأغلبية تتطلع إلى حكومة جيدة تواكب المجلس ولمسنا نفساً إصلاحياً في الاجتماع

حمد المطر: الاجتماع التنسيقي الأول كان مثمراً ومن حق غيرنا من النواب أن يقوم بالتنسيق

عبدالله المضف: الحكومة يجب أن تكون على قدر كبير من المسؤولية يناسب تطلعات وطموحات الشعب

فلاح الهاجري: البلد بحاجة إلى توحيد الصفوف امتثالاً للخطاب السامي وعلى رئيس الوزراء اختيار وزراء يحققون طموح الشعب

عبدالوهـاب العيـسى: سأنضـم إلى الأغلبيــة في المجلــس وسـأترشـح للجنـة الماليـة

الصيفي الصيفي: تم التنسيق على اللجان البرلمانية ولم تتم مناقشة منصب نائب الرئيس ولم أعلن ترشحي للمنصب

أسامة الزيد: نتطلع إلى حكومة إصلاح شامل ولا يمكن أن يتم توزير شخص انتهك الدستور

سعود العصفور: أثمّن تجاوب رئيس الحكومة مع الأغلبية الرافضة للتشكيل الحكومي ومازال بالإمكان تدارك الأمر

عبدالله الأنبعي: استقالة الحكومة بادرة جيدة ومع متطلبات الشارع والمفترض أن يكون الاختيار نابعاً من قراءة نتائج الانتخابات

عبدالكريم الكندري: الاجتماع تنسيقي لمن يحملون الأفكار نفسها وليس هناك أي إقصاء لأي طرف

أسامة الشاهين: علينا أن ننسق كنواب أصحاب أجندة برلمانية ودستورية وإصلاحية ووطنية ويجب ألا يشنّع أحد على الآخر

حمدان العازمي: الرئاسة محسومة لأحمد السعدون وأتمنى أن ينتهي النواب بالتوافق على منصب نائب الرئيس

عبدالله فهاد: نريد رجال دولة حقيقيين من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لا نريد رجال كراسي

عبدالعزيز الصقعبي: الحكومة الجديدة يجب أن تكون متجانسة مع مخرجات المجلس



سلطان العبدان



في الاجتماع التنسيقي الأول الذي دعا إليه النائب د.حمد المطر وحضره 32 نائبا، تم رسم خريطة توزيع اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة خلال دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي السابع عشر، وإن كان لم يسفر الاجتماع عن الاتفاق على جميعها، إلا أنه وبحسب المصادر تم الاتفاق على الأسماء معظمها، خاصة اللجان المهمة كاللجان التشريعية والمالية والميزانيات.



وأشارت المصادر إلى أن بكل لجنة خماسية يتم ترشيح 3 أعضاء، وأربعة أعضاء للجنة السباعية، حتى يكون منصبا الرئيس والمقرر من قبل المجموعة.



وتسبب الاجتماع في حدوث جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تبين عدم توجيه الدعوة إلى 7 أعضاء، إضافة إلى عدم توجيهها للنائبتين عالية الخالد ود.جنان بوشهري والاكتفاء بالتنسيق هاتفيا معهما بدعوى «منع الحرج».



وقال موجه الدعوة للاجتماع النائب د.حمد المطر إن الاجتماع كان مثمرا، وناقشنا آلية العمل القادمة في المجلس والتنسيق حول اللجان البرلمانية، نافيا أن يكون قد تم إقصاء نواب بعينهم من خلال الدعوة لهذا الاجتماع.



وأشار المطر إلى أن الدليل انه اتصل علينا بعض الأعضاء وقالوا نحن معكم في تصحيح المسار ومشروع إنقاذ وطن وتبني قضاياكم وكانت مواقفنا ليست شعبية.



وأضاف المطر بقوله: نحن لسنا إقصائيين واتصل علينا من كان لديهم مشاكل مع القرارات الشعبية، وأكدوا تعديل مسارهم ومواقفهم، لافتا بقوله لم نقص أحدا واجتماعنا ليس إقصائيا وأنا لست ضد المرأة أبدا، والدليل ما كان يحدث في اجتماعات اللجنة التعليمية سابقا، ومن حق أي عضو أن يدعو لاجتماع.



وتابع المطر: لم انسق مع 48 عضوا كلهم واتصلت على النائبتين عالية الخالد ود.جنان بوشهري، ونحن مختلفون على آلية التنسيق فقط وتجاوبت النائب عالية الخالد، وقالت إنها ذاهبة للعمرة، وأوكد أن المجال مفتوح للجميع ونرفض الإقصاء.



وزاد: التعاون قادم ونحن اليوم اجتماعنا كمجموعة تنسيقية فقط ولم نقفل كل اللجان وهناك أعضاء كانوا في السابق مختلفين معنا، واليوم أعلنوا أن مواقفهم معنا وفتحنا قلوبنا لهم، والكويت تجمعنا، وآن الأوان أن نجتمع على كلمة واحدة، ونحن نسقنا مع مجموعة نيابية، ومن حق غيرنا أن يقوم بالتنسيق.



من جهته، قال النائب حمد المدلج إن تنسيق اللجان لم يحسم حتى الآن، وأنا سأتبنى القضية الإسكانية، وسأترشح لعضوية لجنتها، والأغلبية تتطلع إلى حكومة جيدة تواكب المجلس، ورأينا نفسا إصلاحيا في الاجتماع ولم نناقش منصب نائب الرئيس في الاجتماع.



وأضاف المدلج إن النائبين محمد المطير ود.حسن جوهر عينان برأس، وأتمنى التوافق بينهما لتحقيق المصلحة العامة.



بدوره، قال النائب عبدالله المضف عن عودة وزراء «المزمع» إن الحكومة يجب ان تكون على قدر كبير من المسؤولية يناسب تطلعات وطموحات الشعب الكويتي، وهذا أمر واضح عبر عنه غالبية النواب واستجاب له سمو الشيخ أحمد النواف مشكورا ونتطلع إلى حكومة مسؤولة تحتوي على أسماء تعكس المصداقية أمام الشعب.



وكشف المضف عن أن غياب النائب د.حسن جوهر ومهلهل المضف عن الاجتماع كان لظروف صحية، واجتماعنا اليوم (أمس) للتنسيق حول اللجان البرلمانية في المجلس وسيستمر هذا التنسيق والدعوة من قبل النواب الإصلاحيين يجب تلبيتها وهو للتنسيق والتوافق من أجل مصلحة البلد ومن يسوق عكس ذلك فهو لا يريد الاتفاق».



أما النائب د.فلاح الهاجري فقال: إن البلد بحاجة إلى توحيد الصفوف امتثالا للخطاب السامي مطالبا رئيس الوزراء اختيار وزراء يحققون طموح الشعب الكويتي، مشيرا الى ان النواب قالوا كلمتهم في التشكيل الأخير والآن امام رئيس الوزراء فرصة ان يختار وزراءه القادمين بعناية حتى نترجم خطاب سمو الأمير.



وأعلن النائب عبدالوهاب العيسى أنه سيكون مع الأغلبية في المجلس وسأترشح للجنة المالية، مشيرا إلى أنه لو كان صاحب الدعوة لدعا الجميع.



أما النائب الصيفي الصيفي فقال: تم التنسيق على اللجان البرلمانية ولم تتم مناقشة منصب نائب الرئيس ولم أعلن ترشحي لهذا المنصب.



وقال النائب اسامة الزيد ان الاجتماع التنسيقي ناقش اللجان البرلمانية وسجلت ومجموعة كبيرة من النواب اعتراضنا على عدم دعوة بقية الزملاء والمطر اجتهد في دعوته وسأترشح للجنة الميزانيات.



واضاف ان الاجتماع تمثل في نقاش عام حول اللجان البرلمانية وآلية العمل القادمة في المجلس ولن أقبل بإقصاء أي أحد ونتطلع إلى حكومة إصلاح شامل ولا يمكن ان يتم توزير شخص انتهك الدستور ويجب ان يكون التشكيل الحكومي على قدر الطموح واختيار الوزراء والتشكيل الحكومي مو على كيفكم.



من جهته، ثمن النائب سعود العصفور تجاوب رئيس الحكومة مع الأغلبية الرافضة للتشكيل الحكومي، مستدركا بقوله: ومازال بالامكان تدارك هذا الامر لتأتي حكومة متوافقة للعمل مع المجلس.



اما النائب عبدالله الأنبعي فقال إن استقالة الحكومة بادرة جيدة ومع متطلبات الشارع ولكن المفترض ان يكون الاختيار نابعا من قراءة نتائج الانتخابات، فبغضّ النظر عن عدم مشاركة الاغلبية في الحكومة فالأخيار كثر في الكويت، مؤكدا أنه لن يقبل المشاركة في الحكومة لو عرضت عليه.



وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن هذا اجتماع تنسيقي لمن يحملون الأفكار نفسها وليس هناك أي إقصاء لأي طرف، ولمن يريد أن يكون جزءا من الأغلبية هناك برلمان فليقدم نفسه والباب مفتوح للجميع.



وقال النائب اسامة الشاهين: علينا ان ننسق كنواب فيما بيننا كأصحاب اجندة برلمانية ودستورية واصلاحية ووطنية، ولا يجب أن يشنع أحد على الآخر، هذا الواجب.



واضاف الشاهين: إن الرسالة الشعبية التي اوصلتنا الى العضوية لم تنته فهي بدأت للتو، وهناك تطابق تام بين مجلسنا هذا ومجلس 2012 الذي انتخبنا به العم أحمد السعدون رئيسا حينها، والذي وصف البعض بمجلس قندهار، واليوم يقال على هذا المجلس انه اقصائي ومسميات اخرى لتأليب الرأي العام.



وتابع الشاهين: علينا الانتباه اكثر وهو أمر واجب علينا حتى نحقق الانجازات الدستورية من هذه الأغلبية الإصلاحية.



وأكد النائب حمدان العازمي أن الرئاسة محسومة لأحمد السعدون وأتمنى أن ينتهي النواب بالتوافق على منصب نائب الرئيس والحكومة أرسلت رسالتها بعدم التدخل باللجان البرلمانية ولا مناصب المجلس، ولابد اليوم أن نتفق كنواب كي نبين أن الحكومة هي من كانت تتدخل سابقا في انتخابات اللجان والمناصب.



بدوره، قال النائب عبدالله فهاد: نريد رجال دولة حقيقيين من اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لا نريد رجال كراسي وما يحصل من تراشق طائفي وقبلي هذا دعوتموه وهذا لم تدعوه، هذا الأمر لا يليق بممثلي الأمة، فنريد تمثيلا حقيقيا للناس والمشهد السابق لم يقتصر فقط في رحيل الرئيسين انما في انتهاك الدستور ومن شارك في هذا الانتهاك ولن نقبل بإعادة توزيره في الحكومة الجديدة ولا يمكن أن نغش الناس بعدما نجحنا واحترام ارادة الأمة باحترام ما وعدنا به الناس.



وأضاف فهاد: وجهنا رسالة لرئيس الحكومة والنواب بضرورة ان نتداعى للاتفاق على الحد الادنى من البرنامج الوطني، فالناس لديها امل كبير واذا خذلناهم سيكون هناك غضب كبير، واستجابة رئيس الوزارة تعبر عن شجاعة وقدرة ونحن مدينا ايدينا اليوم بيد السلطة وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اذا انحاز الى الأمة سندعمه ونحميه من عبث العابثين في مجلس الأمة وعليه أن يقدم برنامج عمل حقيقيا.



اما النائب د.بدر الملا فقال: د.حسن جوهر وهو من يمثل الكتلة في انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة.



بدوره، قال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي ان الحكومة الجديدة يجب ان تكون متجانسة مع مخرجات المجلس.



الحضور خلال الاجتماع



1- حامد البذالي



2- يوسف البذالي



3- سعود العصفور



4- أسامة الشاهين



5- مرزوق الحبيني



6- حمد المدلج



7- ثامر السويط



8- عمار العجمي



9- ماجد المطيري



10- عبدالكريم الكندري



11- فيصل الكندري



12- الصيفي الصيفي



13- عبدالله الأنبعي



14- محمد هايف



15- مبارك الطشة



16- حمد العبيد



17- عبدالله جاسم المضف



18 - عبدالوهاب العيسى



19- بدر الملا



20 - خالد العميرة



21- عادل الدمخي



22- محمد المطير



23- مهند الساير



24- محمد الحويلة



٢٥- محمد المهان



٢٦ - شعيب شعبان



٢٧- عبدالعزيز الصقعبي



٢٨- أسامة الزيد



٢٩ - فلاح الهاجري



٣٠- حمدان العازمي



٣١- عبدالله فهاد



٣٢- حمد المطر