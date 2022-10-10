عبدالحميد الخطيب



وسط حضور فني، سينمائي، عربي، دولي، وتحت شعار «فكر سينما»، تنطلق الليلة الدورة التاسعة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والذي يقام في الفترة من 10 حتى 15 الجاري في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة.



يستضيف المهرجان هذا العام كوكبة من الخبراء لتقديم 34 ورشة عمل توفر للأطفال والشباب فرصة استكشاف الفنون الإعلامية بأشكالها المتنوعة، والتعرف على جوانب صناعة الأفلام، ويشهد عرض 95 فيلما، منها العرض الأول لأكثر من 20 فيلما تثقيفيا وتعليميا وترفيهيا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.



وتم اختيار الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة لتكون عضوا في لجنة تحكيم فئة «أفلام خليجية قصيرة»، بجانب نخبة من صناع الأفلام والمخرجين والخبراء السينمائيين، ومديري القنوات التلفزيونية والمهرجانات السينمائية، والإعلاميين وأساتذة الجامعات، من 11 دولة عربية وأجنبية، وهي: الكويت والإمارات والسعودية وعمان وسورية والعراق والولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وألمانيا وكينيا، حيث يتوزع الحكام على ست من أصل فئات المهرجان السبع، وهي «أفلام من صنع الطلبة، أفلام خليجية قصيرة، أفلام روائية قصيرة، أفلام الرسوم المتحركة، أفلام وثائقية، أفلام روائية طويلة»، في حين يشرف 25 من المحكمين الواعدين الشباب، خريجي ورشة عمل تأهيل المحكمين التي نظمها المهرجان على تحكيم الفئة السابعة وهي «أفلام من صنع الأطفال والناشئة».



من جانبها، أكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة فن ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، في تصريح صحافي، أن الدورة الجديدة من المهرجان، الذي يقام تحت رعاية قرينة حاكم الشارقة، تستكمل ترجمة رؤية المهرجان في تبني الفن الهادف واختيار عروض سينمائية تلائم الأطفال والشباب وتحقق التوازن بين الطابع الترفيهي للسينما وبين تضمينها جماليات تسهم في صقل وعيهم وإعدادهم للمستقبل، لافتة الى أهمية الالتفات إلى التأثير المتزايد للسينما وكل الفنون الإعلامية، مشددة على أن الاهتمام بالفنون الهادفة مهم للجميع لأن الترفيه يؤثر في الثقافة التي بدورها تؤثر في التنمية.