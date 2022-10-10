أحمد الفضلي



أعرب الكاتب محمد النشمي عن بالغ سعادته بالتعاون الأول الذي سيجمعه بالفنان القدير سعد الفرج من خلال المسلسل الدرامي الاجتماعي «منزل 12» الذي يصور حاليا في الكويت ويشهد مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل عبر عدد من القنوات المحلية والخليجية.



وقال النشمي: انا محظوظ جدا بالتعاون مع كبار الساحة الفنية الكويتية حيث سبق ان جمعني عملان بالفنانة القديرة حياة الفهد وأيضا عملان مع القديرة هدى حسين وحاليا اخوض اولى تجاربي الفنية مع هرم فني بوزن الفنان القدير سعد الفرج، مضيفا: العمل مع الكبار يعتبر متعة حقيقية لي ولبقية العاملين في المسلسل لما لهم من خبرة فنية كبيرة تعود بالعديد من المكاسب على الفنانين والكتاب والمخرجين وكل فريق العمل.



وعن ابعاد شخصية الفرج في العمل وما اذا كانت الشخصية كتبت له خصيصا، أفاد النشمي من خلال حديثه لـ «الأنباء»: «كوني كاتبا روائيا فأنا لا أتصور شكل الفنان أو قدراته أثناء الكتابة والعملية تدور بيني ككاتب وبين الشخصية كشخصية على الورق بتفاصيلها ودهاليزها ثم بعد الكتابة أضع الترشيحات المناسبة ولم يكن هناك أنسب من الفنان القدير سعد الفرج لهذا الدور، وللعلم تجمعني بالقدير بو بدر صلة قرابة اسرية اكتشفتها عندما التقينا في هذا العمل.



وفيما يتعلق بالفترة الزمنية لكتابة هذا العمل، والتي ذكر أنها امتدت لثلاثة اعوام، أفاد النشمي: «لا، غير صحيح، انا كتبت المسلسل خلال سنة ونصف، وعموما الوقت مو مقياس لجودة العمل، وفي اعمال جبارة انكتبت بشهرين، وفي اعمال سخيفة انكتبت بعشر سنين، وأتمنى ان يكون العمل ذا قيمة فنية عالية ويحصد إعجاب المشاهدين عند عرضه في الفترة القادمة خصوصا ان تنفيذه حاليا يتم على أعلى مستوى».