القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن تحديد صلاحية كل إصدارات الأحوال المدنية بـ 6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكل إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على أن كل إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، ويتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكل الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث، عدا «القيد العائلي»، مناشدة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.