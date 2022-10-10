القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين وكذلك مع جميع أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات، ولتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية في جميع أنحاء البلاد لتصبح منظومة اساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري الفريق أحمد خالد، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء أ.ح أحمد فتحي خليفة، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة اللواء كمال وفاء، والقائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء أ.ح محرز عبدالوهاب، ومدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة اللواء أ.ح بكر البيومي، ومدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة اللواء أ.ح أكرم الجوهري، ومساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح اللواء محمد سعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.



واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية، والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، سعيا نحو ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقا لأحدث المعايير العالمية.