تمكن استشاريـــــو الجراحة بمستشفى جابر من إضافة إنجاز جديد بمجال جراحات الأوعية الدموية في الكويت، حيث حققوا نجاحا جديدا في إجراء عملية متقدمة للغاية «قسطرة الشريان الأورطي المتقدمة لعلاج أمراض تمدد الشريان الأورطي الباطني والصدري»، إضافة إلى ما سبق تحقيقه من الوصول إلى درجات عالية جدا في علاج جميع التخصصات المرتبطة بالأوعية الدموية كمرضى القدم السكري والفشل الكلوي وضيق شرايين المخ.

وفي هذا السياق، قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر د.سليمان المزيدي: بدعم من وزير ووكيل الصحة تعد هذه السابقة الأولى من نوعها على مستوى الكويت ممثلة في قيام مستشفى جابر بعمل غرفة العمليات الهجينة الأكثر تقنية في الكويت حاليا من خلال إجراء الجراحة المفتوحة والتدخل الإشعاعي في نفس الوقت لعمليات الأوعية الدموية، ما ساهم في زيادة معدلات النجاح وتقليل نسبة المشاكل الجراحية.

بدوره، لفت استشاري جراحة الأوعية الدموية بمستشفى جابر د.أحمد أمير إلى أن العمليات التي تجرى في المستشفى تضاهي أكبر مستشفيات أوروبا وأميركا من حيث الإمكانات والأطباء، مؤكدا أن الخدمات المقدمة مستواها عال ومتميز يليق بالخدمات المفروض تقديمها في الكويت.

من جانبه، أوضح استشاري جراحة الأوعية الدموية د.هشام راشد أن مستشفى جابر متكامل ويضم جميع التخصصات الجراحية في مكان واحد، مشيرا إلى أن شبكة الأوعية الدموية في الكويت أسست في أكتوبر 2021 بين المستشفيات الكبرى: جابر والفروانية والجهراء والعدان، بطاقم طبي مكون من ثمانية استشاريي جراحة للتعاون والتنسيق للقيام بمثل هذه العمليات الجراحية الطارئة.