عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس قسم الصحة العامة بمنطقة الجهراء الصحية د.فراس الشمري عن انتقال مركز فحص العمالة الوافدة في الجهراء من مركز الجهراء الصحي إلى مستشفى الجهراء 2، وبالتحديد في العيادات الخارجية القديمة اعتبارا من اليوم الاثنين .

وبين د.الشمري في تصريح لـ «الأنباء» انه تم تجهيز مركز متكامل في مستشفى الجهراء 2 ليكون مركزا لفحص العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن المركز الجديد سيستقبل أعدادا كبيرة من المراجعين بما يقارب 500-600 مراجع يوميا.

ولفت د.الشمري إلى أن المركز سيسهم في سرعة إنجاز أكبر عدد من الفحوصات والمعاملات، حيث إنه يحتوي على 6 غرف لفحص الدم والملاريا والتطعيم، فضلا عن 4 كاونترات استقبال.

وأشار إلى أن المركز سيعمل على فترتين، الصباحية من الساعة 8 صباحا حتى 1 ظهرا والمسائية من 2 حتى 6 مساء، مشيدا بجهود أمين المركز سلطان العنزي للوقوف على تجهيز المركز.

وأوضح أن انتقال مركز فحص العمالة الجديد إلى مستشفى الجهراء 2 جاء بناء على تعليمات مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي، بهدف تخفيف الضغط عن مركز الجهراء الصحي وتخصيصه فقط لاستقبال مراجعي المركز، فضلا عن التوسعة في خدمات فحص العمالة في المركز الجديد للتسهيل على المراجعين، وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت.