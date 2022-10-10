أعلنت شركة تطبيق نشر الفيديوهات القصيرة تيك توك طرح مجموعة جديدة من الأدوات لتسهيل تعديل الفيديوهات والصوت والنص وغير ذلك.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه الأدوات الجديدة متاحة حاليا لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة وأغلب المستخدمين في معظم دول العالم.

وقالت الشركة في بيان إن مطوري المحتوى على تيك توك يستطيعون الآن ترتيب أو قص أو تقسيم الفيديوهات، كما يمكنهم تغيير مكان النص وتحريره، وتغيير سرعة حركة اللقطة وتعديل الأصوات وإضافة مؤثرات صوتية إلى الفيديو.

وأضافت الشركة في البيان: «نحن متحمسون لمعرفة كيف سيساعد تحسين أدوات التعديل في جعل إنتاج الفيديو أسهل، وهو ما يعني جعل إنتاج فيديوهات أفضل عملية أسهل».

كما تسمح الخصائص الجديدة في التطبيق للمستخدم بتكبير أو تصغير إطار كل لقطة منفردة، وإضافة صور وطبقات فيديو من أجل تركيب صورة داخل صورة أو فيديو داخل فيديو.



ويسمح وضع «فوتو مود» الجديد في تيك توك للمستخدمين بتبادل الصور الحديثة والخلفيات الموسيقية بطريقة آلية.



ويمكن كتابة وصف للفيديو أو المحتوى الذي يتم إنتاجه باستخدام «فوتو مود» بنص يصل إلى 2200 حرف.