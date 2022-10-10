فاز المصور الكويتي محمد مراد بالمركز الأول في مسابقة «مونت فوتو» العالمية المرموقة للتصوير الفوتوغرافي في عالم الطبيعة في إسبانيا.



وقال مهندس الاتصالات والمصور محمد مراد في تصريح لـ «كونا» على هامش ختام الحفل الذي أقيم في بلدة (لوريت دي مار) في محافظة (جيرونا) الكتالونية شمال شرقي البلاد مساء امس السبت ان صورته بعنوان (المسيطر) فازت بالجائزة الأولى في محور الطيور.



وذكر مراد وهو المصور العربي الوحيد الفائز في هذه المسابقة ان محور الطيور هو من أصعب المحاور في مسابقات التصوير الفوتوغرافي في عالم الطبيعة، وأن الفوز في هذا المحور يمثل تحديا كبيرا؛ لأنه يعبر عن التميز بين آلاف المصورين الفنانين من شتى أنحاء العالم.



وأضاف ان صورته الفائزة تخلد نسر الأذون (النسر النوبي) وهو يهاجم أحد النسور بيضاء الظهر الذي كان من بين 15 نسرا تأكل جيفة حيوان عندما وصل النسر النوبي وهاجمها جميعا للاستحواذ على الجيفة لنفسه.



ولفت مراد الذي بدأ مسيرته في عالم التصوير في عام 2015 إلى ان النسر النوبي يصنف بأنه أطول وأكبر نسر مجنح في مجموعته، والأقوى والأكثر عدوانية من النسور الأفريقية.



وأوضح انه التقط الصورة الفائزة في محمية طبيعية في جنوب أفريقيا من داخل مخبأ، حيث كان ينتظر منذ الفجر حتى غروب الشمس لعدة أيام للحصول على هذه اللقطة.



وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها الكويتي مراد بجائزة في هذه المسابقة العالمية، حيث ظفر في عام 2016 بجائزة «اختيار الجمهور» عن صورته (العقاب) التي خلدت عقابا أبيض الذيل هبط لاصطياد سمكة كما فاز في النسخة نفسها بجائزتين شرفيتين.



ومن بين الجوائز العالمية الأخرى التي حصدها فاز مراد العام الماضي بالجائزة الشرفية عن صورته (وجهان لروح واحدة) في المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي والفيديو في عالم الجبال والطبيعة والمغامرة (ماريا لويزا ميموريال) التي تقام في إسبانيا.