تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة في إغراق أكثر من 20 موقعا في الساحل الغربي لولاية صباح الماليزية.

وذكرت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية أنه بجانب الأمطار الغزيرة، اسهم المد العالي وشبكة صرف المياه التى تعرضت للسدد في حدوث فيضانات.

كما حدث انهيار أرضي بالقرب من مدرسة في منطقة بابر ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

في غضون ذلك، تم إجلاء 9 أشخاص من عائلتين من منطقة كامبونج مانسيانج في مانجاتال بعدما غمرت المياه منزلهم

وقال فرحان سفيان برهان نائب مدير إدارة الحريق والإنقاذ في ولاية صباح إن الإدارة ستواصل مراقبة المناطق المتضررة.

كما نصح السكان المقيمين في المناطق المعرضة للفيضانات بإبلاغ السلطات والانتقال إلى أماكن آمنة عندما ترتفع المياه إلى مستويات خطيرة.