أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم.

كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.

وفيما يلي أسماء الفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم: يمان مؤتمن محمد الجاهوش، خالد فهد سالم العجمي، رغد فايز فالح العازمي، عبدالعزيز هيثم عبدالعزيز التركيت، عبدالله إسماعيل علي الأنصاري.



كما يبارك «وربة» لفائزي سحب «المكافآت الطلابية الشهري» لعملاء Bloom، وهم: منيرة حمد ناصر الجاهلي، ألطاف بدر شريدة العازمي، نورة سالم راشد الشمري، أحمد غالي عايض العازمي، نورة مسفر عبدالله القحطاني.



من جانب آخر، أكد عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة أن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».