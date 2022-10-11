ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية، وإشراف معهد الدراسات المصرفية، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية لبنك الكويت المركزي الرامية إلى بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت، يستقبل معهد الدراسات المصرفية طلبات الالتحاق بالدفعة الـ11 من برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي وذلك خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 17 نوفمبر 2022.



ويتيح هذا البرنامج لحديثي التخرج فرصة التدريب على مجالات العمل المصرفي ويسعى إلى بناء مهاراتهم من خلال التدريب النظري والميداني على مدار سنة في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الحسنة في مجال العمل المصرفي، كما يوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والمهنية ليرفد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا المجال.



وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون إن هذا البرنامج هو فرصة مميزة، وأحد أفضل الخيارات لحديثي التخرج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي، وذلك نظرا لتنوع محاور البرنامج المصرفية والمالية التي يشملها، وكذلك للمستوى الرفيع من المهارات والمعارف التي يزود بها المتدربين، حيث يحرص معهد الدراسات المصرفية على التعاون مع بنوك ومؤسسات عالمية متميزة لتدريب منتسبي هذا البرنامج والاستفادة من خبراتها.



وأشار الهارون إلى أن هذا البرنامج هو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي تستهدف الكويتيين حديثي التخرج والأولوية للاختصاصات المالية والاقتصادية من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وتغطي المبادرة جوانب حيوية متعددة عبر عديد من البرامج، ويتم قبول المشاركين بناء على أسس موضوعية، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وتتوافق مع احتياجات القطاع المصرفي والمالي من المهارات والخبرات الوطنية.



واختتم تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي سيواصل جهوده الحثيثة لتوفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي في إطار سعيه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.