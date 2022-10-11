الوافدون مطالبون بالعودة إلى «هويتي» و«الإبعاد» ينتظر من يقود مركبة برخصة «مسحوبة» في التطبيق



محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



أعلنت وزارة الداخلية أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أمر بفحص جميع ملفات رخص القيادة للوافدين الذين حصلوا عليها خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى انه وحال اكتشاف حصول وافدين على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها بوزارة الداخلية سيتم استدعاء صاحبها وإلغاؤها نهائيا من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور.



إلى ذلك، قال مصدر أمني لـ«الأنباء» ان من ينطبق عليهم تعليمات وزير الداخلية جميع من صدرت لهم رخص سوق ما بعد القانون المنظم لحصول الوافدين على رخص سوق والصادر في الأول من شهر أبريل من العام 2013، وتقدر «اللياسن» المقرر التدقيق عليها بعشرات الآلاف.



وأضاف المصدر بموجب القانون الصادر والمنظم لحصول الوافدين وضعت وزارة الداخلية ضوابط منها المؤهل الجامعي وشرط الراتب وحيازة الوافد على رخصة سوق صادرة من موطنه مع استثناء شرائح ووظائف، وبالتالي فإن الإدارة العامة للمرور بموجب هذا التعلميات ستقوم بالتدقيق على الشهادات الجامعية وصحة رخص السوق الصادرة عن موطن الوافد وفي حال اكتشاف أي وافد حصل على رخصة بموجب كون لديه رخصة في موطنه ستسحب، خاصة اذا قدموا شهادات مزورة فسوف تسحب منهم رخص السوق بشكل نهائي وكذلك سوف تسحب من وافدين غيروا من مهنتهم، مؤكدا ان كل رخصة تم الحصول عليها بموجب استثناء أو تجاوز للقانون ألغيت تماما.



وحول الأعداد التقريبية والتي من المقرر ان تسحب قال المصدر لا يمكن استباق الأحداث إلا انه رجح ان تسحب الوزارة آلاف الرخص، مشيرا إلى انه سيكون لزاما على أي وافد الدخول إلى برنامج هويتي والتأكد من حيازة رخص السوق او أنها سحبت، مؤكدا ان أي وافد سيضط يقود مركبة وبإجازة مسحوبة سوف يعامل معاملة أي وافد يقود سيارة بدون رخصة سوق وبالتالي يمكن ان يبعد عن البلاد.



ولفت المصدر إلى ان الوزارة لها في تطبيق تعليمات الوزير ان تخاطب دول الوافدين فترسل الشهادات الجامعية ورخص السوق المقدمة من الوافدين المرفقة في ملفاتهم وتطلب الإفادة بشأن صحتها، مستبعدا ان تطول إجراءات الوزارة لمن صدرت لهم رخص سوق قبل العام 2013 لعدم وجود قانون ينظم الحصول على رخص السوق.



يشار إلى ان وزارة الداخلية، أعلنت في شهر مايو 2019 عن إلغاء مئات الآلاف من رخص القيادة للمقيمين على خلفية الإبعاد أو الوفاة ولأسباب أخرى، كما ذكرت ان عدد رخص القيادة المسجلة بالنظام الآلي للمقيمين والوافدين بلغ 1.360.148 رخصة، منها 621744 رخصة للمواطنين فيما بلغ عدد رخص المقيمين 738404 رخص موزعة بين خاصة وعامة ولا تشمل الرخص الإنشائية ورخص قيادة الدراجات النارية.