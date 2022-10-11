شريف حمدي



جنحت مؤشرات اسواق الخليج للتراجع بشكل جماعي امس، وذلك على وقع تذبذب الأداء في الأسواق العالمية في ظل التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها تنامي المخاوف من ركود اقتصادي قد يجتاح العالم، خاصة مع تصاعد الأحداث على صعيد الحرب الروسية على اوكرانيا.



ووفقا لبيانات شركة «كامكو إنفست»، خسرت اسواق الخليج امس 26.7 مليار دولار بنهاية تعاملات، حيث تصدر السوق السعودي قائمة الخسائر للأسواق الخليجية بـ 16.2 مليار دولار، تلاه سوق ابوظبي بخسارته 4.1 مليارات دولار، تلاه سوق الكويت بخسارة (1.1 مليار دينار) 3.1 مليارات دولار، ثم حل سوق قطر بخسارة 1.5 مليار دولار، تلاه سوق دبي بـ 1.1 مليار دولار، وبلغت خسائر سوق مسقط 63 مليون دولار، اضافة إلى سوق البحرين الذي بلغت خسائره 51 مليون دولار.



وعلى مستوى بورصة الكويت، استهلت تعاملات بداية الأسبوع امس الاثنين نظرا لتعطل السوق يوم الأحد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على تراجع لافت جراء التوسع في عمليات البيع التي طالت العديد من الاسهم سواء القيادية او المتوسطة والصغيرة. وتصدر سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» النشاط من حيث القيمة وكميات التداول بشكل كبير، حيث استحوذ على 55.3 مليون دينار من قيمة التداول البالغة 78.1 مليون دينار تشكل اكثر من 70% من الإجمالي، وذلك بعد تداول نحو 70 مليون سهم، وجنح السهم للتراجع على وقع عمليات البيع اللافتة التي شهدها السهم ليخسر نحو 6% من قيمته السعرية ليتراجع إلى 775 فلسا.



ويعد سهم «بيتك» الأنشط في بورصة الكويت خلال الفترة الحالية بسبب اتمام عملية الاستحواذ على اسهم بنك اهلي متحد البحرين، والتي كانت اهم محرك لسوق الأسهم الكويتي طيلة الجلسات الماضية، وبخسائر امس السوقية بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 44.8 مليار دينار بخسائر تقدر بـ 2.5%. وأنهت البورصة تعاملات امس على تراجع كبير في مستوى السيولة بنسبة 211% بمحصلة 78.1 مليون دينار مقارنة مع 242.8 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي التي شهدت تدفقات اجنبية من الصناديق التابعة لمؤشر MSCI حظي بها سهم بيتك إلى جانب السيولة المحلية.



كما تراجعت احجام التداول بنسبة 126% امس بكميات اسهم متداولة 167 مليون سهم مقارنة مع 378 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، فيما جنحت المؤشرات الوزنية لـ 11 قطاعا للانخفاض امس تصدرها قطع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.4%، تلاه قطاع الخدمات المالية بـ 2.7%.



وشهدت اسهم 94 شركة امس انخفاضا متفاوتا في الأسعار جراء عمليات البيع، فيما ارتفعت اسعار 17 سهما فقط، واستقرت قيمة 10 اسهم، ولم يجر التداول على 36 سهما.



وأنهت البورصة تعاملات امس على تراجع المؤشر الأول بنسبة 2.6% بخسائر 209 نقاط ليصل المؤشر إلى 7831 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.9% بخسارته 103 نقاط ليصل إلى 5271 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 2.4% بخسائر 177.5 نقطة ليصل إلى 7003 نقاط.