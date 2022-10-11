حنان عبدالمعبود



كشف نائب المدير العام لشؤون الرقابة والتفتيش بالتكليف بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عبدالرحمن الفارس لـ«الأنباء» عن أن قطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية سيقوم باستقبال المراجعين من أصحاب المنشآت الغذائية يوما بالأسبوع بالفترة المسائية.



وقال الفارس في تصريحه: لقد حددنا يوما واحدا في الأسبوع وهو يوم الأربعاء خلال الفترة المسائية من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الثامنة مساء في مقر إدارة تفتيش محافظة العاصمة بضاحية عبدالله السالم بجانب السوق المركزي وذلك حيث سأتواجد والإخوة مديري التفتيش في المحافظات وذلك للرد على استفسارات المراجعين واقتراحاتهم.