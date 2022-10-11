أعلنت إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في ديوان الخدمة المدنية أن لدى الديوان اكثر من بديل جاهز لتطبيق بصمة الدوام المرن، مشيرة الى انه يجري حاليا التواصل مع الجهات المختلفة للتنسيق بهذا الشأن.



وقالت مديرة الإدارة رانية الكوح في تصريح صحافي: ان الديوان يقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في اعداد الموظفين ومع الجهات التعليمية المسؤولة عن دوام طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للتوصل الى نظام دوام مرن يؤدي الى تخفيف معاناة الازدحام المروري.



وأضافت الكوح أن هذا النظام سيساهم أيضا في تحسين سير العمل ولا يخل بنظام الحضور والانصراف، كما يضمن عدم الإخلال بساعات العمل المقررة قانونا والمتاحة لخدمة الجمهور.