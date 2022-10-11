محمد المطير: الاهتمام بالمعايير وتاريخ الوزراء وتقديم برنامج عمل واضح وواقعي

فارس العتيبي: طالبنا رئيس الحكومة بتشكيل حكومي قوي ينهض بالبلد

حمد العبيد: طلبنا من رئيس الوزراء عدم تعيين الوزراء الذين دخلوا في إشكاليات دستورية

ثامر السويط: نقلنا لسمو رئيس مجلس الوزراء اعتراضنا على إعمال المادة 106 وشددنا على أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره وطالبنا بالعفو عن جميع أبنائنا المهجرين

عبدالكريم الكندري: أكدت خلال اللقاء على تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب

عـادل الدمخـي: أكدنا خلال اللقـاء على أهمية عدم مخالفة مواد الدستور

عمار العجمي: تشكيل حكومة خالية ممن انتهك الدستور ورفض مرسوم التأجيل

محمد هايف: اجتماعنا مع رئيس الوزراء كان إيجابياً نوقشت فيه العديد من الأمور والقضايا حول التعاون النيابي ـ الحكومي

مبارك الطشة: عرضنا على الشيخ أحمد النواف رؤيتنا عن التشكيل الحكومي وأنه مازال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخاطئة



سامح عبد الحفيظ - سلطان العبدان



فيما انطلقت أمس المشاورات الحكوميـــــة -النيابية من خلال مبادرة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالالتقاء مع النواب للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة، تواردت أنباء حول لقاء رئيس مجلس الوزراء برئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، حيث زاره في ديوانه. وأكد النواب الذي التقى بهم الرئيس أن الاجتماع كان إيجابيا وتم التأكيد فيه على تشكيل حكومة تنهض بالبلد وتلبي طموحات الشعب.



وأضاف النواب في تصريحات صحافية أنه تم خلال الاجتماع تبيان رفضهم لمرسوم تأجيل افتتاح دور الانعقاد، وعودة الوزراء ممن حولهم إشكاليات دستورية، والعفو عن المهجرين وفي الداخل. فمن جهته، قال النائب د.عبد الكريم الكندري «أكدت على عدم دستورية تأجيل الجلسة مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، ومعايير اختيار الوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحل قضاياه، وتفعيل ملف العفو عن المهجرين ومن بالكويت، مضيفا «الله يكتب الخير للكويت وشعبها».



من جانبه، قال النائب محمد المطير إن «الاجتماع كان إيجابيا وتم التأكيد فيه على الالتزام بالدستور، والاهتمام بالمعايير وتاريخ الوزراء، وتقديم برنامج عمل واضح وواقعي، وفتح صفحة جديدة مع المحكومين والمهجرين من خلال العفو».



أما النائب ثامر السويط فقال «نقلنا لسمو رئيس مجلس الوزراء اعتراضنا على إعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87. وشددنا على أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، وطالبنا بالعفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين».



بدوره، قال النائب محمد هايف «اجتماعنا اليوم (أمس) مع سمو رئيس الوزراء كان إيجابيا يسوده التفاؤل، وقد نوقشت فيه العديد من الأمور والقضايا المهمة حول التعاون النيابي -الحكومي والذي لا يتسع المجال لذكرها بما فيه موضوع العفو بشكل عام وحكم تشاورية شمر المفاجئ على النائب مرزوق



الخليفة ومن معه من المرشحين». من ناحيته، قال النائب فارس العتيبي: «خرجنا ضمن مجموعة من النواب من مكتب سمو رئيس الوزراء ونقلنا له أهمية التشكيل الحكومي، وأن يكون قويا ينهض بالبلد، وأكدنا له اعتراضنا على إعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 ومعالجة آثاره، وطالبناه بالعفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين».



أما النائب د.مبارك الطشة فقال «اجتمعنا مع سمو رئيس الوزراء ‏وأكدنا على أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، وأهمها المادة 87، ‏وأكدنا أنه مازال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخاطئة، وعرضنا رؤيتنا عن التشكيل الحكومي ‏والعفو عن أبناء الكويت المهجرين وقضية شمر، ‏وناقشنا عددا من القضايا المهمة.



من جهته، قال النائب د. عادل الدمخي «أكدنا خلال اللقاء على أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، وأهمها المادة 87 وأكدنا أنه مازال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخاطئة، وعرضنا رؤيتنا عن التشكيل الحكومي ‏والعفو عن أبناء الكويت المهجرين وقضية شمر ‏وناقشنا عددا من القضايا المهمة». وقال النائب عمار العجمي «إنه تم الالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء المكلف وبينا رفضنا لمرسوم التأجيل وتشكيل حكومة خالية ممن انتهك الدستور وتكون قادرة على النهوض بالبلد، وطالبناه بالعفو عن إخواننا المهجرين أصحاب الرأي والمواقف السياسية».



‏أما النائب حمد العبيد فقال إن الاجتماع مع رئيس الوزراء كان ايجابيا وطلبنا من رئيس الوزراء عدم تعيين الوزراء الذين دخلوا في اشكاليات دستورية او عليهم ملاحظات قانونية، مع ضرورة احترام المواعيد الدستورية بشأن الجلسة الافتتاحية وتجديد الدماء وتمكين الشباب واستكمال ملف العفو.