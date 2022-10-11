تصدر فيلم الرعب «سمايل»، ذو العنوان المخادع، إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني، حاصدا ما يقرب من 17.6 مليون دولار، على ما أعلنت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وتؤدي سوزي بيكون، ابنة الممثلين كيفن بيكون وكيرا سيدغويك، دور معالجة تعاني اضطرابات بعد أن تشهد على حدث مروع مرتبط بأحد مرضاها.



واحتل فيلم «لايل لايل كروكودايل» الكوميدي الموسيقي الجديد للرسوم المتحركة والحركة الحية من إنتاج سوني، المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.



ووصف المحلل ديفيد أ. غروس هذه النتيجة، بأنها «انطلاقة ضعيفة» رغم التقييمات الجيدة للفيلم الذي وضع نجوم أصواتهم على شخصياته، بينهم خافيير بارديم وشون مينديز وكونستانس وو.



وفي المرتبة الثالثة، عمل جديد آخر هو فيلم التشويق الكوميدي «أمستردام» الذي حصل على 6.5 ملايين دولار. وحصد الفيلم تقييمات ضعيفة رغم ما وصفه غروس «بمجموعة رائعة من المواهب أمام الكاميرا وخلفها».



هذا الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج ديفيد أو. راسل («Silver Linings Playbook» و«American Hustle»)، يضم طاقما من النجوم من أمثال كريستيان بيل، ومارغوت روبي، وكريس روك، وتايلور سويفت، وماتياس شوينارتس، ورامي مالك، وروبرت دي نيرو.

وتدور قصتـــه حول جريمــة قتل غامضة لسيناتور أميركي.