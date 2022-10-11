تسبب سرب من الطيور في إفساد رحلة مقررة لرئيس مجلس الولايات الألماني «البوندسرات» بودو راميلوف إلى تشيلي.



واضطرت طائرة راميلوف، وهو من حزب اليسار المتطرف، للهبوط مساء الأحد في كولون بعد تعرضها لسرب من الطيور.



وقال راميلوف على تويتر عند منتصف الليل تقريبا إن الطائرة «سيتم فحصها بشكل شامل على أمل أن تكون جاهزة للرحلة التالية غدا»، مضيفا صورا للطائرة في الظلام.



وتمثل الزيارة إلى تشيلي نهاية فترة رئاسة مدتها عام لرئيس وزراء ولاية تورينجن الألمانية لمجلس الولايات، وهو المجلس الأعلى للبرلمان الألماني ويمثل 16 ولاية.