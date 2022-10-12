جواهر بنت عبدالله القاسمي: السينما هي العالم الساحر الذي يؤثر في مشاعر وأحاسيس أطفالنا وشبابنا

رشا رزق: تنشئة الجيل القادم وصقل مهاراتهم ومواهبهم الفنية أمانة وطنية نجح المهرجان بحملها



الشارقة - عبدالحميد الخطيب



تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبحضور نخبة من نجوم السينما والدراما العربية والأجنبية، انطلقت مساء أمس الاول (الاثنين) فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022، الذي تنظمه مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، خلال الفترة من 10 حتى 15 الجاري، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، مستضيفة هذا العام 95 فيلما من 43 دولة عربية وأجنبية تحت شعار «فكر سينما».



حضر حفل الافتتاح الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، وكوكبة من ألمع النجوم والشخصيات الفنية المميزة، أبرزهم الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، ومن الامارات المخرج فاضل المهيري والمخرجة نهلة الفهد والفنان جابر نغموش، ومن مصر النجوم د.أشرف زكي وروجينا وأحمد زاهر وابنته ليلى أحمد زاهر ورائدة الأعمال المصرية هدى فاروق، ومن سورية الفنان عابد فهد والفنانة رشا رزق.



فكر إبداعي



وفي كلمة لها خلال حفل الافتتاح، أكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن) ومديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، قالت فيها: السينما ليست مجرد أفلام نشاهدها في أوقات فراغنا، بل فن يوسع مدارك المشاهدين ويثري مخيلتهم ويفتح الآفاق أمام فكرهم الابداعي من خلال دورها التعليمي والتوعوي.



وتابعت: السينما هي الأداة القادرة على إيصال المعلومات وترسيخها في ذهن الأطفال والشباب بسهولة تامة، وأذهان الجيل القادم من صناع التغيير لإحداث اثر إيجابي ملموس في حياه مجتمعاتنا، والتغلب على التحديات التي تواجهنا وهذا ما دفعنا لترسيخ سينما الاطفال والشباب عملا بتوجيهات الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة في إطار رؤية سموه لمشروع الامارة الثقافي والحضاري.



وأكملت الشيخة جواهر: السينما هي العالم الساحر الذي يؤثر في مشاعر وأحاسيس أطفالنا وشبابنا ويحدثهم عن تطلعاتهم وأحلامهم ويرفع وعيهم بالقضايا المختلفة، لذا العروض السينمائية التي يقدمها المهرجان تمكن الجيل القادم من الشباب على إيصال رسالة امارة الشارقة التي تدعو الى نبذ العنف والتمييز وترسيخ التفاهم والتسامح والمحبة والسلام، وتلهمهم بالتمسك بالقيم الاخلاقية، وبهويتنا الاماراتية، وثقافتنا العربية الاصيلة.



عشق السينما



ثم ألقى المخرج الإماراتي فاضل المهيري كلمة عبر خلالها عن سعادته بتواجده مع كوكبة من الفنانين في هذا العرس الثقافي الكبير، متحدثا عن عشقه للسينما ودخوله عالم الإخراج، وكيف تأثر بالأفلام والافكار المطروحة فيها والتي شكلت مصدر إلهام له، لينشئ شركة إنتاج فنية.



من جانبها، قالت سفيرة غناء تترات المسلسلات الكرتون العربية، الفنانة السورية رشا رزق، في كلمتها: ان تنشئة الجيل القادم من الفنانين المبدعين والسينمائيين الشباب وصقل مهاراتهم ومواهبهم الفنية أمانة وطنية نجح هذا المهرجان الكبير بحملها، وأسهم بتمكينهم فنيا وتربويا وثقافيا من خلال برامجه وفعالياته الثقافية.

وأضافت: استطاع المهرجان ان يسلط الضوء على أهمية القيم الاخلاقية والعلمية ودورها في إنشاء جيل قادر على ايجاد انجازات مستدامة تساهم في تغيير حياة أفراد المجتمع، كما تطرقت الى بدايتها في العمل الغنائي منذ التاسعة من عمرها، ومشاركتها في العديد من المسلسلات الكرتونية، والقضايا التي تناصرها.



برامج متنوعة



بدورها، عبرت الممثلة البريطانية ديكسي إيجريكس في كلمة وجهتها للحضور عن سعادتها بالتواجد في المهرجان وبرامجه السينمائية المتنوعة، متمنية له المزيد من النجاح في دوراته المقبلة.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المتحدثين، تلا ذلك عرض الفيلم الافتتاحي «الأطفال بخير» للمخرج الكوري جي-ون لي، والذي يروي قصة طفل أمه تعاني من مرض القلب وطوال الوقت في المستشفى ووالده يعمل باستمرار، وهو وحيد في المنزل، لكنه يملك أصدقاء في المدرسة هم العون والسند له في المواقف التي يمر بها دون وجود والديه.



لأول مرة في تاريخ المهرجان



ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التاسع للمرة الأولى في تاريخه فعالية «السجادة الخضراء»، التي تعرض ستة أفلام روائية طويلة، وتتيح للجمهور لقاء المخرجين والكوادر السينمائية التي عملت على إنتاجها، والتحدث إليهم حول خبراتهم في عالم السينما بشكل عام، وتجربتهم في تلك الأفلام المعروضة بشكل خاص.