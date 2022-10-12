أحمد الفضلي



يستعد الفنان حسين المنصور لدخول اللوكيشن الرئيسي الخاص بتصوير أحدث مشاريعه الفنية والمتمثلة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «عزيز الروح» الذي بدأ تصويره مؤخرا بمشاركة نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في الأيام المقبلة.



من جانبه، كشف المنصور عن ان العمل تم التجهيز له بشكل جيد من خلال فريق عمل متكامل من كاتب ومخرج وممثلين، وكذلك فريق فني متخصص في مثل هذا النوع من الاعمال بقصد تنفيذ المسلسل بالشكل المطلوب، موضحا أن العمل ذو طابع درامي اجتماعي يتطرق الى العديد من القضايا التي تهم الشارع الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام من خلال أحداث مشوقة كتبت بشكل رائع من قبل كاتب المسلسل عبدالله حافظ وينفذها المخرج مصطفى رشيد.



وعن أسباب ابتعاد أبناء المنصور عن إنتاج الاعمال التراثية لهذا العام بعد نجاح مسلسل «نوح العين»، ذكر المنصور من خلال حديثه لـ«الأنباء» أن عودة أبناء المنصور للإنتاج الفني لن تقتصر على إنتاج الاعمال التراثية، بل سنحرص على تقديم أعمال مميزة بغض النظر عن كونها تناقش حقبة معينة أو تكون معاصرة، فالمهم أن يحتوي المسلسل على نص جيد ورؤية إخراجية ونجوم قادرين على تنفيذها، وهذه الأمور كانت متوافرة في مسلسل «عزيز الروح».



وفيما يتعلق بالإنتاج المسرحي، أفاد المنصور بأنه وبقية فريق الشركة المنتجة لأعمال أبناء المنصور يصبون تركيزهم حاليا على تنفيذ هذا العمل بالشكل المطلوب، ومن ثم البحث عن المشاريع الجديدة التي قد تتنوع ما بين أعمال تلفزيونية وسينمائية، وكذلك المسرحية لكن الجهود حاليا تنصب على مسلسل «عزيز الروح».



والجدير بالذكر أن مسلسل «عزيز الروح» يصور حاليا في الكويت ويشهد مشاركة كوكبة من النجوم منهم خلاف حسين المنصور كل من محمد المنصور وهدى الخطيب ولمياء طارق وعبير أحمد وحمد العماني وغيرهم من النجوم الشباب.