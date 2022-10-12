احتفل أحمد صالح علي الشايع بعقد قران عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الشايع على كريمة جاسم مصطفى جاسم بودي بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.