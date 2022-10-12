twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الشايع وبودي الأربعاء 2022/10/12 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1984 A+ A- استمع الشيخ جابر مشعل الأحمد يقدم التهانيالمعرس عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الشايعالشيخ حمد جابر العلي ووليد النصف ومحمد عبدالعزيز الشايع والشيخ أحمد العبدالله(هاني الشمري)الشيخ محمد اليوسف وسفير سلطنة عمان الشقيقة صالح الخروصي يباركانالمستشار أحمد العجيل وعدنان العجيل يباركانالشيخ فهد ناصر صباح الأحمد مباركامحمد المطير يباركالشيخ علي اليوسف والشيخ صباح علي اليوسف يهنئانعلي مراد بهبهاني يقدم التهانيعبدالله الفارس مباركاسفير قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن عبدالله مهنئامبارك الحجرف مهنئامحمد الشايع وعبداللطيف الجسار وعبدالعزيز الغنام وعبدالوهاب الشايع وأحمد الشايع والمعرس عبدالعزيز الشايع وجاسم بوديبدر ناصر الخرافي مهنئا محمد عبدالعزيز الشايعخالد السلطان مباركاحمد عبدالعزيز الشايع وسعود عبدالعزيز الشايعبدر الحجرف وسعد الحجرف يهنئانمحمود فؤاد الغانم ومشعل جاسم المرزوق ومحمد جاسم المرزوق وعبدالله محمد المطيرجاسر بوحمد وحمد السنعوسي وعبدالله الشايع يباركون للمعرسلقطة تذكارية للمعرس مع أبناء عمومته وعدد من الأصدقاءمحمد الذاير مهنئاتهنئة للمعرس عبدالعزيز خالد الشايع ووالد العروس جاسم مصطفى بودي وعميه سعود وحمد عبدالعزيز الشايعالمعرس عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الشايع متوسطا عددا من الأهل والأصدقاء بالمناسبة السعيدة احتفل أحمد صالح علي الشايع بعقد قران عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الشايع على كريمة جاسم مصطفى جاسم بودي بحضور جمع من الشيوخ والنواب والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.