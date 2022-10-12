اختتم المنتخب الوطني للدراجات المائية سلسلة انتصاراته وإنجازاته العالمية في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2022 - جولة أميركا - التي نظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأميركية بتحقيقه 5 ميداليات (1 ذهبية - 3 فضية - 1 برونزية).

جاء ذلك في منافسات اليوم الأخير من البطولة والتي حقق فيها البطل العالمي محمد جاسم ذهبية فئة كبار المحترفين ليحافظ بذلك على صدارة الكويت في هذه الفئة التي تعتبر فئة المصانع، فيا حقق زميله بطل أبطال العالم وحامل اللقب للموسم الماضي محمد بوربيع فضية هذه الفئة، وكان كل من البطل العالمي راشد الراشد قد حقق فضية فئة الجالس ومركز مماثل بميدالية فضية في فئة الجالس للهواة، فيما حقق البطل العالمي سالم المطوع برونزية فئة الواقف.



من جانبه، أشار رئيس الوفد حسين دشتي إلى أن النتائج التي حققها المنتخب المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي جاءت وفق التطلعات وان المنتخب أكد حضوره القوي واستكمل سلسلة إنجازاته التي تميز بها على مستوى جولة أميركا، وان الآمال والتطلعات تبقى قائمة في تعزيز هذه الإنجازات بالجولة الثالثة والأخيرة - جولة آسيا - التي ستقام في باتايا التايلندية على كأس ملك تايلند خلال ديسمبر المقبل.