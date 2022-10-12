عقد النواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 14 أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة النائب العام المستشار سعد الصفران.



وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، ان الاجتماع عقد برئاسة النائب العام السعودي رئيس الدورة الحالية سعود المعجب وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف.



واضافت ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ذات الأهمية المشتركة في إبراز ودعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال النيابات العامة والادعاء العام، كما تم اعتماد دليل لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام.



واطلع المجتمعون بحسب البيان على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الـ 13 الذي عقد في سبتمبر الماضي.



وذكرت الامانة انه تم اعتماد التعديل على اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة ودليل بالضوابط الاجرائية لجرائم التقنيات الحديثة.



وأوضحت ان الاجتماع بحث كذلك مشروع قواعد حماية الطفل في مرحلة التحقيق، كما تم اعتماد أسماء الفائزين بجائزة «حامد العثمان» لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام واختيار موضوع الندوة التفاعلية لعام 2023 إضافة إلى الاطلاع على عرض لبعض تجارب النيابات العامة والادعاء العام في دول المجلس.