أسامة دياب



أشــاد عـمـيــد السلك الديـبـلـومـاســـي سفــيــر طاجيكسـتـــان د.زبيد الله زبيدوف بجهود سفيري الهند وسلوفاكيا، مشيرا الى انهما ساهما في تعزيز علاقة بلديهما مع الكويت.



وقال زبيدوف، في حفل وداع سفيري الهند وسلوفاكيا بحضور عدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدين لدى البلاد: ان ما قام به الزميلان سيبي جورج وايجور هايدوشيك من نشاطات ساهما وبشكل كبير في تعزيز العلاقات وتقريب وجهات النظر بين بلديهما والكويت فضلا عن انهما كانا متعاونين بشكل كبير مع جميع الزملاء.



وأوضح ان الكويت بلد منفتح على الجميع، مشيدا بالتسهيلات التي تقدمها وزارة الخارجية لتذليل جميع الصعاب لممارسة السفارات المعتمدة لديها مهامها على اكمل وجه.



وتمنى زبيدوف التوفيق للسفيرين المنتهية مهامهما على امل اللقاء بهما في محطات اخرى، كما رحب بالسفراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.



وعن العلاقات الكويتية ـ الطاجيكية، اشاد زبيدوف بالتطور الذي وصفه بالهائل بين البلدين، مشيرا الى نجاح اعمال اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين والتي عقدت بالعاصمة دوشنبيه الشهر الماضي، مشيرا الى اللقاءات التي وصفها بالمهمة والناجحة التي عقدتها وكيل وزارة المالية مع المسؤولين في طاجيكستان والتي قال انها فتحت ابوابا واسعة للتعاون بين البلدين، واسفرت عن نتائج ملموسة للتعاون المستقبلي بين البلدين في المجال الاقتصادي.



وأوضح ان العلاقات السياسية بين البلدين متينة الى حد بعيد، وان هناك تعاونا وتفاهما وتنسيقا بين الجانبين في جميع المجالات في جميع المحافل الدولية.