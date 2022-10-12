حدد البرلمان العراقي جلسة الغد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في خطوة أولى باتجاه تشكيل حكومة جديدة ووضع حد لعام من الشلل السياسي.



وجاء في بيان صادر عن رئاسة البرلمان اوردته وكالة الأنباء الرسمية «واع» امس، أن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 اكتوبر الجاري»، وأن جدول الأعمال سيكون «من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية».



وكانت رئاسة البرلمان قد تلقت أمس الأول طلبا من 170 نائبا لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.



والمرشحان الأوفر حظا في التنافس على هذا المنصب هما: رئيس الجمهورية الحالي المرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، وهو مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني.



ويرى الباحث في معهد «سانتوري انترناشونال» سجاد جياد، أنه «من المرجح أن يتحقق النصاب في البرلمان لهذه الجلسة»، وهو 220 نائبا من أصل 329.

لكن تبقى التساؤلات بشأن ما إذا تمكن الحزبان الكرديان من «الاتفاق على مرشح توافق» أو ان التصويت سوف يمضي بين منافسي الحزبين.



من جهة اخرى، صوت البرلمان العراقي امس، على إنهاء تكليف إحسان عبد الجبار وزير النفط، من مهام إدارة منصب وزير المالية بالوكالة.



وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان «صوت مجلس النواب على قرار نيابي بإنهاء تكليف إحسان عبد الجبار وزير النفط من منصبه وزيرا للمالية بالوكالة».



وأكد البيان أن القرار اتخذ في الجلسة التي عقدت امس بسبب تقاطع عمل عبد الجبار مع بنود من قانون الإدارة المالية المعدل، مبينة أن 146 نائبا تقدموا بطلب إنهاء تكليف عبدالجبار من منصب وزير المالية بالوكالة.



وطالب القرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليف شخص آخر بدلا من عبدالجبار لإدارة وزارة المالية.