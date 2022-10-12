علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن قيمة 10 مناقصات متخصصة بتقديم خدمات النظافة والنقل الداخلي والتخلص من النفايات في وزارة الصحة بلغت 131.43 مليون دينار. وتفصيليا، وافق الجهاز المركزي للمناقصات على ترسية مناقصة في منطقة حولي (المجموعة الخامسة) بقيمة تصل إلى 8.7 ملايين دينار، وأخرى في منطقة الجهراء الصحية (المجموعة السابعة) بقيمة 14.76 مليون دينار، وفي منطقة الأحمدي الصحية (المجموعة الثامنة) بقيمة 15.6 مليون دينار. ورست مناقصة منطقة الصباح الطبية التخصصية (المجموعة الثانية)



بـ 14.2 مليون دينار، بينما رست مناقصة المراكز الإدارية (المجموعة العاشرة) بـ 11.5 مليون دينار، ورست مناقصة منطقة الصباح الطبية التخصصية (المجموعة الأولى)



بـ 14.57 مليون دينار، ورست مناقصة المجموعة الثالثة بذات المنطقة بقيمة 17.6 مليون دينار. وفي منطقة العاصمة الصحية (المجموعة الرابعة) رست المناقصة بـ 12.23 مليون دينار، وفي منطقة مستشفى جابر وتوابعها (المجموعة التاسعة) رست المناقصة بـ 6.4 ملايين دينار، أما منطقة الفروانية الصحية (المجموعة السادسة) فقد رست المناقصة بـ 15.75 مليون دينار.