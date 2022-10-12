على بعد ساعة من الحانات الصاخبة والشوارع المزدحمة في وسط مدينة دبلن يوجد مسار خشبي جديد هادئ يأخذ الزوار صعودا إلى ممشى مرتفع عند قمم الأشجار في غابة مورقة عند سفح سلسلة جبال ويكلو بأيرلندا.

ومن المتوقع أن يجذب المعلم السياحي الجديد المقام في دبلن المسمى ممشى قمم الأشجار المزيد من السياح باتجاه الجبال التي يمكن رؤيتها من وسط العاصمة.

ويخلو مسار متنزه افونديل فورست الخشبي من الحواجز ويبلغ طوله 4ر1 كيلومتر. ويقع على ارتفاع 38 مترا من المناطق الغابية المحلية حيث تؤدي مسارات التنزه إلى العديد من الاتجاهات.

ومن ناحية أخرى يمكن للأطفال اختبار شجاعتهم على حبال مشدودة معلقة حيث يمكن أن يتسبب النظر لأسفل من أطول ممشى على قمم الأشجار في أيرلندا وبريطانيا في دوار.

وبعد افتتاح الممشى في منتصف 2022 أصبح سريعا مكانا مفضلا بين الأسر المحلية والسياح.