أظهرت إحصاءات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بصورة غير متوقعة في آب/أغسطس الماضي، في ظل معاناة المصانع وخدمات المستهلكين، مما يضع الاقتصاد في مسار تسجيل انكماش خلال الربع الثالث بأكمله.

نقلت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية عن مكتب الاحصاء الوطني القول إن إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 3ر0% في الفترة ما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، مقارنة بنموه بنسبة 1ر0% خلال حزيران/يونيو الماضي.

وتعني أحدث بيانات أنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد خلال الربع الثالث بأكمله، حيث أكد المكتب أن الاقتصاد يحتاج لتسجيل نمو بنسبة أكبر من 1% خلال أيلول/سبتمبر الماضي لتجنب تسجيل انكماش خلال الربع الثالث بأكمله.