أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية عن اكتشاف أثري نادر تم العثور عليه في مدينة الرستن بمحافظة حمص بوسط سوريا .

وقالت المديرية ،في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم الأربعاء ، إن "الاكتشاف الأثري هو عبارة عن لوحة فسيفساء من العصر الروماني لا يوجد لها مثيل في العالم".

وقالت قناة "الإخبارية" السورية عبر حسابها بموقع "فيسبوك" إنه تم الكشف الفني على اللوحة من قبل مختصين في المديرية العامة للآثار والمتاحف ، مشيرة إلى ترميم بعض الأجزاء الصغيرة المتضررة نتيجة التنقيب عنها من قبل العصابات الإرهابية بغية تهريبها للخارج.

وتقع مدينة الرستن شمال مدينة حمص على مسافة 20 كلم تقريبا، وتعتبر من أشهر المواقع التي تكتشف فيها اللقى الأثرية في سوريا.