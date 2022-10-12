أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي اليوم الأربعاء نمو الصادرات خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 5ر2% على أساس سنوي في آب/أغسطس الماضي، بعد زيادة بنسبة 2ر2% في تموز/يوليو الماضي.

وقال المكتب إنه تم تصدير مزيد من المعدات والآلات بصورة خاصة خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

ولكن المكتب أشار إلى أن الظروف بالنسبة للصادرات خلال الشهر الجاري ليست جيدة مثلما كانت في آب/أغسطس الماضي.

وأوضح المكتب أن ذلك يرجع بصورة رئيسية إلى انخفاض ثقة المنتجين في ألمانيا ومنطقة اليورو.

وقد ارتفعت الواردات بنسبة 2ر1% على أساس سنوي في آب/أغسطس الماضي، بعد تراجع بنسبة 5ر1% في تموز/يوليو الماضي.