مفرح الشمري



يعود مرة أخرى برنامج «سلطنة» الى عشاقه ليتابعوا الجديد فيه من خلال شاشة تلفزيون الكويت، وذلك بدورة برامجه الجديدة.



«سلطنة» برنامج غنائي شرقي طربي خاص بالأغاني الشرقية التي غناها فنانو الجيل الذهبي يؤديها عدد من المطربين سواء معروفون أو من الجيل الواعد، وذلك لإعطائهم الفرصة للظهور حتى يتعرف الناس على قدراتهم الصوتية.



الفرقة الموسيقية في هذا البرنامج الغنائي الذي لا يوجد فيه حوار بقيادة المايسترو المبدع والموزع الموسيقي أحمد العود والإشراف الموسيقي للملحن القدير عبدالله القعود والإخراج للمبدع محمد حسين المطيري، والبرنامج يبث السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الأولى.