مفرح الشمري



التنويع والتجديد مطلوبان خصوصا في برامج التلفزيون بحيث تكون هناك أفكار جديدة او افكار يتم تناولها بشكل مغاير عما يتم عرضه على شاشات التلفزيون.



ولكن بعد متابعتي لبعض برامج تلفزيون الكويت بدورته الجديدة لاحظت تكرار الافكار في بعض البرامج لدرجة أنه لا يوجد فيها أي تنويع أو تجديد فقط في طاقم البرنامج او استبدال مذيع بمذيعة وتغير اسم البرنامج!



والدليل على كلامي عند متابعتي لبرنامج «زيارة» باستضافتهم الوزير الأسبق د.جاسم العون وجدته نفس فكرة وشكل ومضمون برنامج «مؤثرون» الذي كان يعرض على شاشة التلفزيون وتخرجه سناء عبدالرضا، فالاثنان فكرتهما واحدة وهو استضافة الشخصيات والمسؤولين السابقين في الدولة في شتى المجالات، والبرنامجان بمنزلة جولة توثيقية لحياتهم حتى يقتدي بهم جيل الشباب الحالي!



اذا كانت فكرة برنامج «مؤثرون» جيدة كان المفترض على المسؤولين في التلفزيون يركزون عليها اكثر ويدعمون طاقم عملها للاستمرار، ولكن تم استبعادهم واستبدل اسم البرنامج بحجة التنويع والتجديد، والفكرة هي الفكرة، وبالتالي أحمل وزارة الاعلام ميزانية برنامج جديد فكرته مستهلكة ومأخوذة من برنامج آخر يعرض على نفس القناة.. معقولة؟!



يا جماعة الخير، صحيح ان جميع افكار البرامج في تلفزيونات المنطقة مكررة ولكن التغيير والتنويع في تنفيذها بشكل جديد مطلوب حتى لا تتشابه مع بعضها البعض و«تضيع الطاسة» لأن التجديد والتنويع بهذا الشكل لا يحقق لشاشة التلفزيون شيئا، التجديد والتنويع يتمان بدراسة شاملة للبرامج المعروضة حتى يستفاد من نتائجها في تقديم الافضل للمشاهدين حتى وان كانت برامج لا تتعدى اصابع اليد الواحدة، لان التجديد والتنويع لا يتمان بعدد البرامج المعروضة وإنما بأفكارها المميزة.



نتمنى من مسؤولي تلفزيون الكويت ان يدعموا الطاقات التي لديهم والذين يعتبرون «ابناء وزارة الاعلام» ويقدمون افكارا مميزة وناجحة لحبهم للعمل التلفزيوني، لا أن يتم اقصاؤهم من برامجهم بطريقة غريبة..!