الدوحة - فريد عبدالباقي



تفتتح مساء اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة أكاديمية سبورت لاب النسائية الخليجية لكرة القدم، وتستمر المنافسات حتى السبت المقبل في ملعب لجنة رياضة المرأة القطرية، والتي ترعى البطولة بإشراف وتنظيم أكاديمية سبورت لاب، وتأتي البطولة في إطار الترويج لبطولة كأس العالم قطر 2022.



وقد أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن مشاركة أربع فرق في النسخة الأولى، تمثل أكاديمية فتيات العيون (الكويت)، والمارد (السعودية)، وسوبر سوكر (البحرين)، وسبورت لاب (قطر) وذلك على هامش الاجتماع الفني، اذ ستقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في الدور التمهيدي يقص فريق أكاديمية فتيات العيون شريط مبارياته في البطولة بمواجهة سوبر سوكر البحريني وسبورت لاب القطري.



ويستكمل فريق أكاديمية فتيات العيون مبارياته غدا بمواجهة المارد السعودي، وفي الدور نصف النهائي يلتقي أول الترتيب مع رابع الترتيب، وثاني الترتيب مع ثالث الترتيب، يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية.



وبهذه المناسبة، صرحت قائد فريق فتيات العيون أمل الحربي لـ «الأنباء»، بأن الفريق جاهز تماما لخوض منافسات بطولة أكاديمية سبورت لاب النسائية الخليجية في نسختها الأولى والتي تنطلق اليوم في قطر، مضيفة أن أكاديمية فتيات العيون تمثل الكويت في البطولة الخليجية، ومتمنية أن يحالف الفريق التوفيق خلال مشاركته في البطولة.



فيما اعتبرت السعودية نورس الخالدي لاعبة فريق فتيات العيون، أن البطولة الخليجية خير إعداد لمنافسات الفريق خلال الاستحقاقات القادمة، مؤكدة أن الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبات ستكون لها شأن كبير خلال المرحلة القادمة.



وقامت الوفود المشاركة بخوض جولة تعريفية في متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1 بستاد خليفة الدولي أحد ملاعب المونديال، وأطلعت الوفود المشاركة خلال الجولة بأقسام المتحف على معروضات المتحف ومجموعته التي تؤرخ للرياضة والرياضيين القطريين وتاريخ الألعاب الأولمبية في قطر وأهم تطورات الثقافة الرياضية عند العرب بشكل خاص والعالم بشكل عام، إضافة إلى إطلاعهم على صالات العرض التي تحتضن مقتنيات وصورا رياضية من جميع أنحاء العالم وشاشات عرض تتضمن معلومات عن أنواع الألعاب الرياضية والأولمبية.