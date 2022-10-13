القاهرة - سامي عبدالفتاح



سجلت الانتقالات الصيفية لأندية الدوري المصري للموسم الجديد 2022- 2023 أعلى تكلفة خلال تاريخ الدوري الذي انطلق في 1948، إلى جانب التعاقد مع 7 مدربين أجانب، إضافة إلى 11 مدربا مصريا من الصف الأول.



وشهدت الانتقالات الخاصة بالدوري المصري العديد من الصفقات التي تصدرت المشهد، خاصة في ظل محاولات جميع الأندية ضم لاعبين جدد وتدعيم صفوفها. وبرصد سريع لأغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي، فقد تصدر البرازيلي برونو سافيو مهاجم الأهلي القائمة بعدما انضم من بوليفار البوليفي مقابل 1.5 مليون يورو، أي ما يوازي 30 مليون جنيه مصري، فيما حسم المصري التعاقد مع حارس فريق إنبي ومنتخب مصر محمود جاد مقابل 1.3 مليون يورو، وأصبح جاد أحد أغلى الحراس في تاريخ انتقالات الدوري المصري، بعدما تخطت قيمة الصفقة 23 مليون جنيه.



بدوره، تعاقد الزمالك مع المهاجم البنيني سامسون أكينولا قادما من كاراكاس الفنزويلي في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليون يورو، وهو أغلى صفقات «الفارس الأبيض» للموسم الجديد، وأيضا تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم الزمالك بمقابل مالي تخطى مليون يورو.



بدوره، حسم فيوتشر التعاقد مع الغيني الحاج باري المهاجم الناشئ في دوري الدرجة الثانية الأميركي مقابل مليون يورو، كما أنجز صفقة لاعب وسط الطلائع ومنتخب مصر مهند لاشين مقابل مليون يورو.



هذا، واحتل السنغالي إبراهيما نداي جناح أيسر الزمالك الجديد المركز السابع في سوق الانتقالات قادما من لويزيرن السويسري مقابل 850 ألف يورو، وكذلك تعاقد فيوتشر مع الجناح المغربي عبد الكبير الوادي قادما من سموحة بنفس المقابل المالي تقريبا.



وحسم سيراميكا كليوباترا صفقة النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي بمقابل 800 ألف يورو، كما انضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز إلى الزمالك بمقابل تجاوز 750 ألف يورو.