تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي «أكتوبر الوردي» وتضامنا مع المبادرة العالمية لرفع وعي المجتمع بمخاطر المرض وأهمية الكشف المبكر لعلاجه، أقام الأفنيوز حملة «كوني بسمة» التفاعلية مع الزوار لتشجيع السيدات على الفحص من أجل الوقاية من سرطان الثدي والكشف المبكر، حيث بدأت الفعالية في 10 أكتوبر وتستمر حتى السبت 15 أكتوبر في منطقة غراند بلازا.

وقد تضمنت فعالية «كوني بسمة» على مشاركة الزوار من خلال كتابة رسائل إيجابية على شرائط وردية تحمل عبارات التشجيع للمريضات والمتعافيات وللمرأة بشكل عام للتوعية بأهمية الكشف المبكر، ثم يقومون بلصقها على المجسم ليتكون في النهاية فستان كامل من الشرائط التي ترمز إلى شهر التوعية بسرطان الثدي.

وقد أوضحت إدارة الأفنيوز أن فكرة الحملة تأتي من تمثيل مجسم «بسمة» للمرأة القوية التي تواجه وهمها بالفحص، وتتحدى خوفها بالعلاج، لتظل البسمة نابعة بصحة من الداخل إلى الخارج.

ويهدف الأفنيوز من خلال حملة «كوني بسمة» للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي ورفع الروح المعنوية للمريضات وغرس روح التفاؤل وعدم الخوف من الفحص المبكر.

كما تأتي هذه المبادرة إيمانا من الأفنيوز بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، حيث يدعم العديد من الحملات التوعوية سنويا بهدف رفع مستوى الوعي حول العديد من القضايا الصحية والمجتمعية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.