ينضم إلى سلسلة متاجر ديزني الـ 30 بمفهوم «التسوق داخل المتجر» في منطقة الشرق الأوسط



أعلنت شركة والت ديزني الشرق الأوسط ومجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة عالميا في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، عن افتتاح أول متجر مستقل لديزني في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يفتتح المتجر الجديد أبوابه خلال شهر نوفمبر المقبل في الأفنيوز في الكويت، ليقدم لزبائنه في الشرق الأوسط تجربة ساحرة وممتعة تتعدى الخيال.



بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، جون هادن: «نحن فخورون للغاية بافتتاح أول متجر مستقل لديزني في المنطقة في المقر الرئيسي لمجموعة الشايع في الكويت. ويسعدنا كثيرا أن نكون جزءا من تجربة ديزني المميزة في المنطقة، ونحن على يقين أن زبائننا وجميع أفراد عائلاتهم سيشاركوننا الحماسة نفسها ويترقبون بشوق هذا الافتتاح الرائع خلال نوفمبر».



من جهتها، قالت سونال باتيل، مديرة قسم التجزئة والتسوق في المتاجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مصرحة: «يسرنا الإعلان عن أول متجر مستقل لديزني في الشرق الأوسط، فالعديد من ضيوفنا يمتلكون ذكريات خاصة تربطهم بمتاجر ديزني - سواء تشكلت لديهم عند زيارتهم أحد متاجرنا خلال أسفارهم وعطلاتهم أو لدى زيارتهم متجرنا في بلدهم الأم. سيعيد هذا المتجر العديد من هذه الذكريات الجميلة، لذلك يسعدنا أننا تمكنا من التعاون مع مجموعة الشايع لمشاركة محبينا في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط ذكرياتهم. لا يسعنا الانتظار لافتتاح أبوابنا أمام زبائننا والاحتفال بأول متجر لديزني في المنطقة!».



يقدم المتجر الجديد الممتد على مساحة 800 متر مربع تجربة مذهلة لجميع محبي ديزني من جميع الأعمار، وسيتضمن تشكيلة مختارة من منتجات متجر ديزني - بما في ذلك أزياء الشخصيات والملابس والألعاب والهدايا التذكارية والسلع المنزلية من شخصيات ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز، بما في ذلك أفلامها الشهيرة.