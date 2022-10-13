بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.فخري أحمد شهاب، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم د.فخري أحمد شهاب، مستذكرا سموه مسيرة حياته الحافلة بالعطاء وإسهاماته في وضع أطر النظام الاقتصادي في البلاد، لاسيما دوره في تحويل العملة الكويتية من الروبية إلى الدينار الكويتي، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر والسلوان.



من جانب آخر بعث صاحب السموالأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ نيغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.