بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى د.فخري أحمد شهاب ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم د.فخري أحمد شهاب. من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة اسبانيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس تيودورو أوبيانغ نيغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.