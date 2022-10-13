قال مستشار الرئيس الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي أمس، إن «بصمات الكويت الإنسانية حاضرة في كل أجزاء فلسطين».



جاء ذلك في تصريح أدلى به قطامي لـ «كونا» عقب لقائه القائم بالأعمال في سفارتنا لدى الأردن د.مبارك الهاجري لبحث الجهود والدعم الذي تقدمه الكويت الى الفئات المستهدفة في فلسطين.



وأشاد قطامي بالدور الكبير الذي تقوم به الكويت بمختلف مؤسساتها في نصرة أهل فلسطين عبر تقديم الدعم والمساندة غير المحدودة لهم، مؤكدا العمل على أن يصل الدعم الذي تقدمه الكويت إلى مستحقيه والمناطق الأكثر تضررا في فلسطين ليشمل مناطق جديدة في القدس المحتلة وقطاع غزة.



من جهته، قال د.مبارك الهاجري في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن الكويت قيادة وشعبا تدعم القضية الفلسطينية العادلة والتي تعد من أهم ركائز السياسة الكويتية عربيا وإسلاميا وتحرص كل الحرص على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.



وأضاف الهاجري ان الكويت ستواصل تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني حتى تتحرر الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضح ان لقاءه مع قطامي جاء بطلب من الجانب الفلسطيني للتعبير عن تقديرهم وشكرهم لدولة الكويت على دعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني، مبينا أن «القضية الفلسطينية هي موضع اهتمام القيادة السياسية التي لا تألو جهدا في دعم قضايا الأمة الحقة».



وأكد دور وزارة الخارجية وجهودها الكبيرة في تسهيل وصول الدعم الإنساني الكويتي للفئات المستهدفة في فلسطين وتسهيل إجراءات وصول المساعدات التي تقدمها الجهات الكويتية المانحة.