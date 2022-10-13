سلطت وسائل إعلام أميركية وعالمية الضوء على ما وصفته بزلة لسان جديدة للرئيس جو بايدن في خطاب ألقاه الأربعاء في كولورادو.

وفي خطابه قال بايدن إن "الجنود الأميركيين، الذي شاركوا في الحرب العالمية الثانية وعملوا ضد القوات الألمانية، تم تدريبهم في كولورادو".

وأضاف: "فلتتخيلوا. أقول هذا بصدق. أقول هذا بصفتي والداً لشخص حصل على النجمة البرونزية، وسام الخدمة المتميزة وضحى بحياته في العراق"، في إشارة لابنه بو الذي توفي عام 2015 بسرطان المخ.

وحسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، فإنها تواصلت مع البيت الأبيض للحصول على توضيح، ولم تتلق ردا.

وسبق لبايدن أن أعلن في خطاب ألقاه عام 2019 إن ابنه "عاد للولايات المتحدة وهو يعاني من الورم الأرومي الدبقي في مرحلته الرابعة"، موضحا أنه "عاش 18 شهرا، وهو يعلم أنه سيموت".

وفي مايو 2015، أصدر البيت الأبيض بيانا جاء فيه: "لا تستطيع الكلمات وصف الحزن الذي لفّ عائلة بايدن بأسرها، ونحن نعلم أن روح بو ستعيش في كل منا، وخصوصا من خلال زوجته الشجاعة هالي وطفليه الرائعين ناتالي وهانتر".

وتحدثت وقتها تقارير عن أن بو، البالغ من العمر 46 عاما آنذاك، يخضع للعلاج في مركز "وولتر ريد" الطبي العسكري القريب من واشنطن.

وخدم بو في العراق في صفوف الحرس الوطني لولاية ديلاوير لمدة عام واحد، وخضع لتداخل جراحي في مركز لعلاج السرطانات في تكساس عام 2014، وفقما ذكرت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية.