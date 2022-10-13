أصدرت شركة "تايدال ويف كوميكس" كتاباً مصوراً جديداً يتناول حياة الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش، ويستعرض محطات من حياتها العامة والخاصة والأحداث الكبيرة، والفضائح العائلية والأزمات التي مرت بها.

وتوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما، ودُفنت إلى جوار زوجها الأمير فيليب في 19 من الشهر ذاته.

ويبدأ الكتاب المؤلف من 30 صفحة بإخطار مربي النحل الملكي لخلية النحل في القصر بموت الملكة، وهو تقليد تمتد جذوره إلى قرون مضت ويتعلق بأسطورة حول إنتاج العسل.

وقال الكاتب المشارك مايكل فريزيل في بيان: "أردت أن أبدأ بداية صغيرة - بالحديث عن أسطورة النحل - وأن أنهي نهاية كبيرة - الجنازة التي شاهدها الملايين في أنحاء العالم.

وأضاف: "كانت تلك طريقة مناسبة لتصوير عهدها الذي دام 70 عاما".

ومن بين الحشد الذي شارك في وداع الملكة والبالغ 2000 شخص في كنيسة وستمنستر أبي، حيث تزوج ملوك ودفنوا وتُوجوا على مدى الألف عام الماضية، كان هناك حوالي 500 من الرؤساء ورؤساء الوزراء وأفراد عائلات ملكية أجنبية وكبار الشخصيات.

وصدر الكتاب يوم الأربعاء وهو متاح رقمياً أيضاً.